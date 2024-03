Milano: Antonio Tasca nuovo dg Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico G.Verdi

StrettoWeb

Milano, 27 mar. (Adnkronos) – Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, riunitosi oggi, ha nominato all’unanimità Antonio Tasca nuovo direttore generale.

Manager della cultura dal solido background culturale ed artistico arricchito da una laurea in Scienze Politiche e una laurea magistrale in Discipline Musicali e da esperienze di responsabilità gestionale/operativa, di natura giuridica, economica e finanziaria, Tasca ha ricoperto ruoli apicali all?interno di istituzioni artistiche di primo piano, quali la Fondazione Teatro dell?Opera di Roma, dove è stato assistente al direttore musicale, il Teatro Carlo Felice di Genova, dove ha ricoperto il ruolo di responsabile dell?area artistica e la Fondazione Teatro Lirico G. Verdi di Trieste, dove è stato responsabile dell?area artistica e successivamente direttore generale.

“Sono onorato per la nomina a direttore generale della Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi -commenta Antonio Tasca- istituzione prestigiosa nel panorama musicale nazionale e internazionale. Ringrazio la presidente e tutti i componenti il Consiglio di amministrazione per la fiducia accordata e porgo il mio saluto alle lavoratrici ed ai lavoratori tutti”.

La selezione, che ha raccolto 478 candidature, è stata supportata nella sua fase finale da un comitato nomine, composto dall?ufficio di presidenza e da tre esperti nel settore della ricerca del personale: Daniela Bollino di Key2people, Umberto Bussolati Dell?Orto di Eric Salmon & Partners e Mario Vanni di Spencer Stuart.

“La nomina di Antonio Tasca, professionista di grande esperienza e dalle comprovate capacità manageriali, completa il processo attraverso il quale la nostra Fondazione si proietta verso le prossime stagioni con un solido assetto dirigenziale – afferma Ambra Redaelli, presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi-. Dopo la nomina del nuovo direttore musicale, il maestro Emmanuel Tjeknavorian, in carica dalla stagione 2024/2025, l?arrivo di un direttore generale di alto profilo completa un organigramma costituito da personalità altamente competenti nei rispettivi ambiti. A nome mio e del Consiglio di amministrazione, porgo a Tasca i migliori auguri di buon lavoro”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.