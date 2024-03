Migranti: Meloni, ‘accordo con Egitto modo migliore per fronteggiare flussi’**

StrettoWeb

Cairo, 17 mar. (Adnkronos) – ?Questa iniziativa è il modo migliore per far fronte al flusso migratorio e apprezziamo gli sforzi dell’Egitto in questo senso, aspiriamo a lavorare insieme più di prima per aiutare gli Stati di origine e quelli di transito? attraverso ?investimenti e assistenza per prevenire l’immigrazione illegale, per aiutare questi Stati a fronteggiare i trafficanti di migranti?. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenendo al vertice Ue-Egitto in corso al Cairo dove verrà firmata la dichiarazione congiunta che getta le base per il partenariato strategico.

La premier ha quindi ricordato il Piano Mattei spiegando che ?’Italia ha un piano con gli Stati africani che è in fase di realizzazione e ammonta a 5 miliardi di euro, e l’Egitto ne fa parte?. ?In Egitto ? ha rimarcato ? firmeremo oggi diversi importanti accordi bilaterali che fanno parte di questo piano, e la migrazione sarà uno dei temi del G7?. ?Stiamo lavorando per lanciare un’alleanza internazionale per la lotta contro i trafficanti di esseri umani?.

