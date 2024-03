Messina Volley sconfitto: vince la Nino Romano per 3-0

StrettoWeb

Sconfitta in trasferta per il Messina Volley che, nell’11ª giornata del campionato di Serie C femminile FIPAV, cede il passo contro la Polisportiva Nino Romano per 3-0. Partita vibrante fra le due compagini che si sono date battaglia per tutti e tre set e con le mamertine che si sono dimostrate più ciniche e determinate.

La partita

Peloritane a testa bassa nel primo set con un break di 5 punti (1-6) con Giulia Perdichizzi e il capitano Michela Laganà. Mister Mauro Maccotta chiama la pausa, ma Giulia Mondello piazza il +6 (3-9). Secondo discrezionale locale e, dopo un batti e ribatti, l’ace di Stefania Fleres e la palla a terra di Alessandra Musicò accorciano a -3 (10-13). Sono adesso gli ospiti a chiamare time-out, ma l’ace di Claudia Puglisi piazza il pari (15-15). Si viaggia punti a punto fino all’allungo della squadra di casa (+3; 22-19) con il pallonetto di Musicò, il punto di Puglisi e l’ace di S. Fleres. Coach Francesco Trimarchi chiama il suo secondo discrezionale che però non sortisce gli effetti desiderati, visto che Alice Maccotta e il doppio ace di Puglisi chiudono il parziale in favore della Polisportiva Nino Romano (25-19). Puglisi e A.

Maccotta aprono il secondo set (+4; 4-0) in favore delle padrone di casa. Mister Trimarchi chiama time-out ed al rientro, dopo un batti e ribatti, Mariapia Lorusso e Sara Arena portano le ospiti a -1 (7-6). La Nino Romano riparte e torna a +5 (11-6), ma il Messina Volley reagisce e, con il pallonetto di Laganà e il punto di Lorusso, torna a -1 (11-10). Nuovo break locale con il pallonetto di S. Fleres a siglare il +3 (14-11). Mondello piazza il -1 (14-13) per il Messina Volley, ma Angela Bertè e Puglisi concretizzano il +4 (18-14). Mondello ricuce a -2 (19-17), con mister Maccotta in pausa. Al rientro A. Maccotta realizza il punto del 21-17 ed è adesso coach Trimarchi a chiedere il time-out. Due volte Lorusso rappresenta il -2 (21-19), ma le locali riprendono il ritmo e conquistano in parziale (25-19).

Set successivo in parità fino al muro di Puglisi che porta le padroni di casa avanti di due lunghezze (10-8). Sul 12-10 coach Trimarchi chiama la pausa ed al rientro la pipe di Mondello centra il pari (12-12). Le due squadre si fronteggiano punto a punto e l’ace di Mondello (18-18) induce mister Maccotta al time-out. Rosaria Rispoli e Bertè siglano il doppio vantaggio locale (20-18), ma le ospiti pareggiano e vanno in vantaggio (20-21). Secondo discrezionale per la Nino Romano, con Bertè a pareggiare (21-21). Nuovo doppio vantaggio per le mamertine (23-21) e seconda pausa per la panchina peloritana. Rispoli realizza il match-poin (24-22), inizialmente annullato, ma poi concretizzato da A. Maccotta (25-23).

Le parole di coach Trimarchi

“Oggi commentiamo una prestazione diversa rispetto a quelle che avevo visto fino ad ora – dichiara coach Trimarchi a fine partita – purtroppo paghiamo i troppi errori nei momenti decisivi. Tante cose che prima erano andate bene in realtà non siamo riusciti a sistemarle e abbiamo sofferto il loro gioco veloce in banda, dove hanno due giocatrici di tutto rispetto. Adesso ci concentriamo sulla prossima gara contro l’Acireale che giocheremo in anticipo giovedì e dunque abbiamo solo un allenamento per smaltire questo risultato”.

Il tabellino

Polisportiva Nino Romano – Messina Volley 3-0 (25-19; 25-19; 25-23)

Polisportiva Nino Romano: Prizzi 1, Fleres F., Bertè 14, De Luca, Impellizzeri, Musicò 3, Puglisi 9, Fleres S. 6, Pino, Maccotta A. 11, Rispoli 4, Cuzzocrea (Lib.) (Cap,). All. Maccotta M.,2° All. De Luca.

Messina Volley: Dulcetta, Lorusso 8, Sicari 2, Mondello 10, Laganà (Cap.) 3, Perdichizzi 1, Sorbara, De Luca 1, Pasa, Arena 3, De Grazia (Lib 1), Scarfì (Lib. 2). All. Trimarchi. 2° All. Rizzo

Arbitri: Patanè e Pennisi.

