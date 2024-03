Messina, Siracusano: “tante famiglie passano dalle baracche a case vista mare”

StrettoWeb

“Continua l’opera di sbaraccamento nelle zone più degradate di Messina, e parallelamente va avanti la consegna dei nuovi alloggi alle famiglie che hanno vissuto per decenni in condizioni inumane. Oggi un altro bel passo in avanti. Insieme al sub commissario per il risanamento Marcello Scurria e al sindaco Federico Basile, abbiamo accompagnato alcune famiglie che hanno potuto finalmente e definitivamente abbandonare le baracche nelle quali vivevano a Giostra e alle quali sono stati consegnati nuovi alloggi nella zona ex Riviera. Dalle baracche a case vista mare. Per tante persone inizia una nuova vita, con un luogo dignitoso nel quale vivere, con un futuro da affrontare con maggiore tranquillità. C’è ancora tanto da fare, ma – anche grazie all’azione della struttura commissariale guidata dal presidente Renato Schifani – stiamo raccogliendo i frutti maturi del lavoro portato avanti con determinazione in questi anni”.

Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia.

