Messina, ira sindacati: “un solo pronto soccorso pediatrico, sovraccarico di bambini e operatori”

Interventi del Segretario Provinciale UGL Salute Messina Fabrizio Denaro e del Segretario Provinciale UGL- UTL Messina Tonino Sciotto sulle problematiche relative all’assistenza sanitaria pediatrica a Messina. “Durante la stagione invernale abbiamo assistito ad un altissimo numero di bambini colpiti da diversi tipi di virus, alcuni con forme particolarmente aggressive che hanno causato in numerose occasioni il sovraffollamento dell’unico pronto soccorso pediatrico della città di Messina, con un sovraccarico di lavoro per gli operatori sanitari impegnati e rischio di stress lavorativo, lunghe code con attese di molte ore e disfunzioni all’ottimale erogazione delle prestazioni”, affermano.

“Ciò ha ulteriormente evidenziato le carenze del settore dell’emergenza-urgenza pediatrica a Messina, che può contare di un solo pronto soccorso pediatrico, sull’impegno dei pediatri di base e di nessun punto di primo accesso pediatrico. In un recente convegno, svoltosi proprio a Messina, anche il Ministro della Salute Schillaci è intervenuto evidenziando le carenze ed i ritardi presenti in alcune regioni nell’organizzazione dei pronto soccorso e delle osservazioni brevi pediatriche”, continuano.

“Messina non può contare su un solo pronto soccorso pediatrico”

“UGL Salute Messina ritiene che una città dell’estensione di Messina non possa contare solo di un pronto soccorso pediatrico e pertanto vada riorganizzata la rete per l’assistenza pediatrica, anche con un diretto coinvolgimento del territorio. La priorità deve essere sempre la tutela dei piccoli pazienti che necessitano di assistenza e dei lavoratori impegnati in questo settore”, si legge ancora.

“Nell’attesa che venga approvata la nuova rete ospedaliera ed applicata la riforma della sanità territoriale, UGL Salute Messina propone oltre al rafforzamento degli organici del pronto soccorso pediatrico, l’istituzione di più punti di primo intervento pediatrico in città che consentano di coprire tutta l’area cittadina. Infatti come ampiamente noto, a Messina da più di tre anni manca una guardia medica pediatrica che serva da punto di primo intervento pediatrico nelle ore notturne o nei festivi. Ugl Salute Messina promuoverà nei prossimi giorni iniziative a sostegno di questa proposta”, si chiude la nota.

