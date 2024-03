StrettoWeb

Macabro rinvenimento sulla spiaggia di Terme Vigliatore in provincia di Messina, dove è stato scoperto il corpo senza vita di Vincenzo Marchese. L’ex pescatore aveva 72 anni.

La procura di Barcellona ha aperto un’indagine per capire le cause del decesso ed, al momento, tutte le ipotesi sono in campo. Sarà effettuato l’esame medico legale sul cadavere del 72enne per capire ciò che è successo.

Foto di repertorio

