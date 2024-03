Messina: processione delle Barette del Venerdì Santo, tavolo tecnico-organizzativo a palazzo Zanca

StrettoWeb

Convocato dall’assessore alla Protezione civile Massimiliano Minutoli, d’intesa con l’assessore alle Politiche culturali Enzo Caruso, si è svolto oggi a palazzo Zanca, a Messina, un tavolo tecnico per organizzare il servizio d’ordine pubblico in occasione della Processione secolare delle Barette edizione 2024. All’incontro hanno partecipato rappresentanti della Confraternita SS. Crocifisso, degli uffici comunali competenti, della Polizia municipale e delle aziende partecipate ATM, AMAM e MessinaServizi Bene Comune.

“L’obiettivo – ha spiegato l’assessore Minutoli – è programmare un servizio accurato, affinché le attività si realizzino in modo coordinato per garantire la massima sicurezza all’evento, in considerazione della prevista affluenza di fedeli della nostra città e di turisti, che parteciperanno alla Processione. Gli uffici preposti hanno concordato le modalità di attuazione del piano di emergenza che rispetto alla scorsa edizione vedrà qualche leggero cambiamento nel tratto del corso Cavour, a seguito delle variazioni dei sensi di marcia predisposti negli ultimi mesi”.

