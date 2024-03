Messina, nuovo consiglio comunale su Maurizio Croce

StrettoWeb

Oggi, mercoledì 6 marzo, alle ore 13.30, il Consiglio comunale di Messina è convocato in seduta d’urgenza. L’ordine del giorno dei lavori d’Aula prevede la trattazione delle seguenti proposte di delibera: 1) “Procedimento per la contestazione al Consigliere Maurizio Croce delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità sopravvenuta, di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale 31/1986. Prosecuzione”; 2) “Attivazione della procedura di contestazione della decadenza del Consigliere Maurizio Croce per assenze ingiustificate alle sedute del Consiglio comunale”; 3) Proposta di deliberazione in indirizzo: attivazione della procedura di contestazione della decadenza per assenze ingiustificate del Consigliere comunale Maurizio Croce, ex art. 41, comma 6, del Regolamento del Consiglio comunale del Comune di Messina”.

Il Civico consesso ieri sera, nel corso di una seduta d’urgenza, ha approvato quindici proposte di delibera di riconoscimento debiti fuori bilancio.

