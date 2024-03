Messina, è morto il padre del Segretario generale di Palazzo Zanca

StrettoWeb

Lutto in Comune a Messina per la morte di Nicola Carrubba, padre del Segretario generale, la dottoressa Rossana Carrubba. “A nome di tutta l’Amministrazione comunale, la Giunta, il Presidente del Consiglio e i consiglieri, il Direttore generale, i Dirigenti e i dipendenti tutti del Comune Messina, esprimo il più sentito cordoglio al nostro Segretario generale Rossana Carrubba, per la scomparsa del padre Nicola”, afferma il sindaco Federico Basile.

“Certo di rappresentare il sentimento di tutti non possiamo che testimoniare alla dottoressa Carrubba la nostra vicinanza in questo momento di grande dolore”, conclude Basile.

