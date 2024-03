StrettoWeb

“Consegna dei lavori per costruire la palestra del liceo Bisazza, un progetto della città Metropolitana che rientra nel Piano per le Infrastrutture per lo sport nelle scuole”, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile.

“Un’opera che la scuola attendeva da 30 anni e noi oggi abbiamo consegnato i lavori alla ditta che si è aggiudicata l’appalto. I lavori per la costruzione della palestra dureranno 500 giorni”, conclude Basile.

