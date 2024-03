Messina, La Fauci: “miglioriamo l’accessibilità al Comune con più parcheggi per disabili”

StrettoWeb

“Nei giorni scorsi ho presentato un’interrogazione al sindaco Basile per sollevare una questione, a mio avviso, cruciale che riguarda l’accessibilità e la fruibilità dei servizi comunali nella città di Messina. Ritengo fondamentale la possibilità di garantire un facile accesso alle informazioni e ai servizi offerti dal Comune. Solo in questo modo consentiremo agli utenti di usufruire dei servizi comunali senza difficoltà e alla metà del tempo. Sono tante, infatti, le segnalazioni – che mi sono prevenute – di cittadini “persi” alla ricerca di questo o quell’ufficio non segnalato“. Lo dichiara in una nota il vice presidente supplente Giandomenico La Fauci (Ora Sicilia).

“Per questi motivi ho chiesto sulla possibilità della realizzazione di una planimetria chiara e dettagliata del Palazzo Comunale, facilmente accessibile a tutti i cittadini, che indichi la collocazione dei vari servizi offerti dall’amministrazione. Inoltre, ritengo fondamentale il superamento e l’abbattimento di eventuali barriere architettoniche che possano essere da ostacolo all’accesso delle persone con disabilità. Per esempio, va notata l’assenza di parcheggi riservati ai disabili in prossimità degli ingressi a loro dedicati, una lacuna che compromette l’accessibilità. I parcheggi presenti, infatti, sono di fronte all’ingresso principale, mentre sono più difficili da individuare in prossimità di quelli laterali. Ingressi dove, tra l’altro, sono presenti gli ascensori utilizzati dai disabili. Personalmente, mi impegnerò a seguire questa vicenda nella speranza di una rapida risoluzione, così da rendere il nostro Palazzo Comunale davvero accessibile a tutti”, conclude la nota.

