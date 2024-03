Messina, la denuncia di Gioveni: “Gran Camposanto allagato” | FOTO

StrettoWeb

“Brutta sorpresa l’altro ieri per i visitatori della sezione “ex uomini illustri” del Gran Camposanto, che si sono ritrovati gli ambienti totalmente allagati!”. Il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, raccogliendo le legittime rimostranze e i sentimenti di indignazione di alcuni parenti dei defunti che riposano in questo edificio funerario, ha rappresentato questa grave criticità all’assessore ai cimiteri Minutoli.

“Ho subito prodotto all’assessore questo dossier fotografico per chiedergli immediati interventi”, spiega Gioveni. “Vedendo quelle immagini e quelle autentiche piscine che lambiscono le tombe – prosegue il consigliere – mi vengono in mente i precedenti allagamenti che ad ogni pioggia si verificavano al deposito, per il quale poi si è provveduto con i necessari lavori di impermeabilizzazione della copertura”.

“Mi auguro vivamente – conclude Gioveni – che il Dipartimento provveda subito a pianificare tutti gli interventi necessari (anche quelli per un regolare deflusso delle acque) affinché ciò che è accaduto alla sezione degli “ex uomini illustri” non abbia più a ripetersi in nessun altro edificio del Gran Camposanto, nel rispetto soprattutto dei nostri cari scomparsi”.

