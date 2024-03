Il Messina Futsal perde nel finale: Bitonto vince 5-4

StrettoWeb

Messina Futsal sconfitto di misura (5-4) dal Bitonto Futsal nell’8ª giornata di ritorno del campionato di serie A2 di calcio a 5. Nonostante diverse assenze, tra squalifiche ed infortuni, la squadra giallorossa ha fornita una discreta prestazione, che non è bastata, però, per conquistare un risultato positivo in Puglia.

La partita

I padroni di casa passano subito in vantaggio grazie al rigore trasformato da Perrucci. Pochi istanti dopo il raddoppio di Orlino. Giuseppe Coppolino dimezza le distanze con un preciso diagonale, ma poi i baresi centrano altre due volte il bersaglio, mentre gli ospiti segnano soltanto con Lautaro Mendez. Si va, così, all’intervallo sul punteggio di 4 a 2.

In avvio di ripresa, la rete di Caggianelli sembra chiudere i conti, invece fa scattare la rabbiosa reazione dei peloritani, che si riportano in scia grazie alla doppietta dell’argentino Marcio Garcia. Negli assalti finali con il “quinto di movimento”, sfiorano il pareggio Coppolino e Mendez, ma il risultato non cambia più. Adesso, quando mancano tre partite al termine della regular season, il Messina Futsal è chiamato a fare gli straordinari per assicurarsi la salvezza diretta.

Risultati e classifica

Risultati 19ª giornata serie A2 (girone D): New Taranto-Audace Monopoli 2-2; Aquile Molfetta-Dream Team Palo del Colle 2-5; Bitonto Futsal-Messina Futsal 5-4; Città di Palermo-Sammichele 6-7; Ecosistem Lamezia-Gear Piazza Armerina 6-1; Futsal Canicattì-Mascalucia C5 3-5.

Classifica: New Taranto e Futsal Canicattì 41; Mascalucia C5 38; Bitonto Futsal 32; Ecosistem Lamezia 30; Sammichele 27; Audace Monopoli 26; Dream Team Palo del Colle 25; Gear Piazza Armerina 18; Messina Futsal 17; Aquile Molfetta 13; Città di Palermo 11.

