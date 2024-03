A Messina l’evento “MEdoc”: a palazzo Zanca la presentazione della rassegna enologica

StrettoWeb

Lunedì 11 marzo, alle ore 11, nel Salone delle Bandiere a palazzo Zanca a Messina, si terrà la conferenza stampa di presentazione di MEdoc, la rassegna enologica sulle DOC messinesi, giunta quest’anno alla seconda edizione, organizzata dall’Associazione Italiana Sommelier Sicilia e patrocinata dal Comune e dalla Città Metropolitana di Messina e dalla Camera di Commercio.

All’incontro, presenti il sindaco Federico Basile, l’assessore alle Attività produttive Massimo Finocchiaro e il direttore generale del Comune e della Città metropolitana di Messina Salvo Puccio, parteciperanno per l’AIS, il presidente Francesco Baldacchino; il responsabile eventi Gioele Micali; Luigi Salvo direttore concorso enologico MEdoc; e Giusy Mauro responsabile comunicazione. Prenderanno parte tra gli altri, la segretaria generale CCIAA Messina Paola Sabella, e i presidenti dei tre Consorzi, rispettivamente Flora Mondello per il Mamertino, Enza La Fauci di Faro Doc, e Mauro Pollastri per Malvasia delle Lipari.

La due giorni dell’evento prevede, l’apertura sabato 16 marzo a Palazzo Zanca, e la conclusione domenica 17 alla Camera di Commercio.

