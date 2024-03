Messina: corsi di danza classica gioco sport, dall’approccio ludico alla bellezza artistica

StrettoWeb

Si tengono nei locali dell’Istituto Spirito Santo “Annibale Maria di Francia” di via San Marta a Messina. Precisamente uno di pre danza (3-5 anni) e l’altro di propedeutica alla danza classica (5-8 anni) martedì e venerdì, rispettivamente dalle ore 15.00 alle 16.00 e dalle 16.00 alle 17.00. Il saggio finale è in programma il 23 giugno al teatro “Vittorio Emanuele”.

Variegate sono le attività della Gioco Sport, associazione dilettantistica cittadina nata nel 2016. Tra le più apprezzate e partecipate quelle dei corsi di danza classica, che si tengono nei locali dell’Istituto Spirito Santo “Annibale Maria di Francia” di via San Marta; uno di pre-danza (3-5 anni) e l’altro di propedeutica alla danza classica (5-8 anni) martedì e venerdì, rispettivamente dalle ore 15.00 alle 16.00 e dalle 16.00 alle 17.00. I bambini conoscono il proprio corpo e sviluppano la creatività attraverso l’improvvisazione e la progettazione.

“Abbiamo cominciato circa 6 anni fa all’istituto Spirito Santo e la risposta è stata sempre soddisfacente – dichiara l’insegnate Alice Rella -. Data l’età delle allieve, l’apprendimento della danza avviene inizialmente tramite il gioco e la socializzazione, mentre il lavoro specifico aumenta nel corso propedeutico. Occorre curare la parte emotiva individuale, la predisposizione al movimento coordinato, accrescendo la capacità di stare in gruppo, e, nel contempo, gettare le basi artistiche. Un programma composito, che va sviluppato sempre con il sorriso sulle labbra”.

Il saggio finale, in stretta collaborazione con lo Studio Danza diretto da Mariangela Bonanno, è in programma il 23 giugno al teatro “Vittorio Emanuele”. “Sarà l’atteso momento conclusivo del percorso iniziato a settembre. Le protagoniste potranno trasmettere dal vivo il loro entusiasmo a genitori e parenti, che presenzieranno all’evento”, conclude Rella.

Per ulteriori informazioni sui corsi attivi e in via di programmazione è possibile contattare il cell. 3481533639.

