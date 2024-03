Messina, convegno a palazzo Zanca su “Il Lascito dei Costituenti”

StrettoWeb

A palazzo Zanca, nel salone delle Bandiere di Messina, si è tenuto lo scorso lunedì 4 marzo, il Convegno dal titolo “Il Lascito dei Costituenti”, patrocinato dal Comune di Messina e organizzato dall’Istituto Comprensivo n. 7 “Enzo Drago”, cui ha partecipato in rappresentanza del sindaco Federico Basile, l’assessore alla Pubblica istruzione Pietro Currò. Ai lavori del seminario sono intervenuti il costituzionalista e scrittore Michele Ainis; l’ex Provveditore agli studi Gustavo Ricevuto; e per l’Istituto E. Drago la dirigente Virginia Ruggeri con la direttrice dei servizi generali e amministrativi Francesca Colafati e il docente Renato Accorinti.

L’assessore Currò in apertura del convegno è intervenuto per porgere i saluti istituzionali ed ha sottolineato l’importanza della Costituzione in quanto fondamento delle istituzioni dello Stato e dei diritti dei cittadini, e nel condividere i contenuti del convegno “è indispensabile – ha detto Currò – attuare nelle scuole percorsi laboratoriali di conoscenza e di diffusione della cultura costituzionale, attentata ai diritti e ai doveri dei cittadini, al fine di fornire ai nostri ragazzi dei punti di riferimento per la convivenza civile e per fare comprendere loro che la Costituzione è un modo di concepire il rapporto tra comunità e istituzioni, che mette sempre al centro la persona”.

A fornire un’analisi approfondita del diritto costituzionale italiano è stato il professore Ainis, che ha avuto modo di rappresentare per la sua esperienza accademica e competenza nel campo del diritto costituzionale, i principi fondamentali della Costituzione, i diritti e le libertà dei cittadini e la struttura istituzionale dello Stato.

