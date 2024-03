Messina, chiusura temporanea in un tratto della Sp 34 di Briga

StrettoWeb

La III Direzione “Viabilità Metropolitana” della Città Metropolitana di Messina ha disposto la chiusura temporanea nelle ore notturne, dalle ore 21,00 alle ore 06,00, della strada provinciale 34 di Briga, dal km. 0+050 al km 0+250, per una durata di trenta giorni consecutivi a partire da domani 6 marzo e fino al 4 aprile 2024. L’ordinanza è stata emessa per consentire i lavori di consolidamento del ponticello sito al km 321+098 della linea Bicocca–Messina, constatato che, per il tratto interessato dagli interventi, non esiste viabilità alternativa e non è possibile la chiusura totale della strada.

A tale scopo, le lavorazioni verranno effettuate di notte, dalle ore 21:00 alle ore 06:00, quando il traffico che attraversa tale arteria è nettamente ridotto, e saranno realizzate tramite l’installazione di ponteggi mobili facilmente movibili, ad eccezione dei frontalini dove verrà utilizzato un cestello con braccio, anch’esso non fisso e facilmente movibile. Il controllo dell’osservanza della prescrizioni è demandata agli organi di Polizia Metropolitana, Polizia Municipale e a quanti altri spetti secondo la vigente legislazione.

