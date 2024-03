StrettoWeb

La Biblioteca comunale “Cannizzaro” e l’Archivio Storico di Messina chiusi al pubblico martedì 12 e giovedì 14 marzo, per consentire lo svolgimento di colloqui. Nei due giorni non sarà possibile effettuare ricerche, restituzioni o tessere, né prendere libri in prestito.

Per eventuali richieste urgenti è possibile contattare gli uffici tramite telefono al numero 090-7723549 oppure inviare email a biblioteca.cannizzaro@comune.messina.it.

