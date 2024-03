Messina celebra i 100 anni di nascita di Franco Basaglia

StrettoWeb

In occasione del centenario della nascita dello psichiatra Franco Basaglia, nato l’11 marzo del 1924, lunedì 11, alle ore 10, alla Cittadella della Salute Mandalari, si terrà “Memoria e Futuro”, evento patrocinato dal Comune di Messina, e organizzato dal Centro Diurno Camelot Dipartimento di Salute Mentale dell’ASP di Messina, struttura diretta dalla psichiatra Tiziana Frigione. All’appuntamento prenderanno parte in rappresentanza dell’amministrazione del sindaco Federico Basile, l’assessora alle Politiche della salute Alessandra Calafiore, il direttore del Dipartimento di salute mentale Gaspare Motta, la direttrice della NPI Santina Patanè, e Nina Santisi direttrice dell’UOC di psicologia.

L’evento prevede una serie di interventi con lo scopo di ripercorrere la storia tracciata da Basaglia sino ai nostri giorni, i quali ci vedono protagonisti di un presente ancora da costruire e su cui lavorare insieme, collocandoci dunque tra “Memoria e Futuro”. Considerate le nuove criticità del settore, l’incontro è finalizzato a sollecitare le respoonsabilità delle istituzioni pubbliche, del privato sociale e delle associazioni che interverranno.

Basaglia, psichiatra e neurologo, e promotore di una riforma radicale dell’assistenza psichiatrica attuata con la Legge 180/1978, nota appunto come “Legge Basaglia”, portò alla chiusura dei manicomi dando vita al movimento della deistituzionalizzazione per una società più inclusiva, più libera e più giusta e avviare un percorso di ripensamento dell’assistenza psichiatrica in Italia.

L’appuntamento sarà arricchito anche da performance a cura di Maurizio Puglisi e Laura Giacobbe dell’Associazione culturale Nutrimenti Terrestri.

