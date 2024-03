Messina, al Teatro dei 3 Mestieri in scena il sogno argentino con “Stéfano” di Armando Discepolo

StrettoWeb

Nuovo appuntamento con la stagione teatrale del Teatro dei 3 Mestieri di Messina, “Mi presento così”. Sabato 9 marzo alle 21.00 e domenica 10 marzo alle 19.00 andrà in scena “Stéfano” di Armando Discepolo (Produzione del Teatro Stabile d’Abruzzo in collaborazione con il Teatro del Sangro) e la regia di Stefano Angelucci Marino. In scena gli attori Vito Signorile, Tina Tempesta, Rossella Gesini, Paolo Del Peschio e Stefano Angelucci Marino.

Questo spettacolo è un classico del teatro argentino. Il suo protagonista è un musicista diplomato al Conservatorio di Napoli che arriva in Argentina, come tanti immigrati di inizio Novecento, con la speranza di trovare l’America. Il suo desiderio è diventare un musicista famoso, scrivere una grande opera e far piovere sterline. Niente di tutto ciò accade. Le esigenze di una difficile sopravvivenza e i propri limiti come autore fanno tacere la sua canzone. La ricerca dell’ideale, la vocazione e i conflitti familiari sono alcune dei temi, tra il tragico ed il comico, sono crudamente esposti in quest’opera punto di riferimento del grottesco criollo.

L’arte porta alla frustrazione e all’infelicità? L’uomo è condannato a rispettare i processi produttivi imposti dalla società? È necessario evitare i sogni o realizzarli? Questi sono alcuni degli interrogativi che l’opera pone.

Otto maschere antropomorfe che permettono la trasfigurazione. Dialoghi semplici, diretti, scarni.Questi gli elementi formali scelti per raccontare una storia di italiani senza Patria.

STÉFANO di Armando Discepolo.

Regia Stefano Angelucci Marino.

Con Vito Signorile, Tina Tempesta, Rossella Gesini, Paolo Del Peschio e Stefano Angelucci Marino

MaschereBRAT Teatro

Una produzione del Teatro Stabile d’Abruzzo, in collaborazione con il Teatro del Sangro.

Prenotazioni: 090.622505 – 349.8947473 Info: https://www.teatrodei3mestieri.it/mi-presento-cosi/

