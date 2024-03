Messana 1966: squadra Juniores ancora campione regionale

StrettoWeb

“La crescita della Società Messana si evidenzia persino dall’attenzione data al Settore Giovanile. La crescita dei ragazzi diventa un valore importante per la prima squadra. Un bacino, il settore agonistico giovanile, da cui prelevare nuovi calciatori che possano dare il loro contributo societario, sia in termini di organico che nella scoperta di qualche vero talento che si possa tramutare in una futura risorsa economica”. Così in una nota il club siciliano.

“La conferma di quanto bene fatto in questo campo arriva dagli Juniores della Messana che si confermano Campioni per il secondo anno consecutivo vincendo con largo margine il Campionato Regionale U19. La Messana conferma, così, la bontà del proprio vivaio conquistando per il secondo anno consecutivo il campionato juniores. Impressionante il ruolino di marcia dei ragazzi di mister Calì che hanno dominato anche quest’anno il torneo vincendo tutte le partite tranne un pareggio laureandosi campioni già con 5 giornate di anticipo”.

“Nell’ultimo turno giocato, ennesima entusiasmante vittoria anche con la Fair play. In una partita dominata dai ragazzi (prevalentemente di classe 2006) di Mr. Calì che ha dato spazio anche alle seconde linee che ben hanno figurato non facendosi impensierire dagli avversari, schierati sotto età. Finita la Regular Season, i nostri ragazzi affronteranno le fasi regionali anche quest’anno con la speranza di migliorare o quantomeno eguagliare il risultato dello scorso anno che ci vide protagonisti della finale assoluta. In ogni caso, abbiamo la conferma del valore del nostro vivaio e la consapevolezza di poter contare su giovani talentuosissimi per la prima squadra del prossimo anno”, si chiude la nota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.