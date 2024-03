Meloni: “vi dico la mia sull’invio di truppe in Ucraina. Gaza? Hamas ha scatenato tutto”

StrettoWeb

Giorgia Meloni ha parlato durante le comunicazioni al Senato in vista del Consiglio Ue. In riferimento alla guerra in Ucraina, e alla “proposta avanzata dalla Francia circa il possibile intervento diretto, ribadisco anche in questa Aula che la nostra posizione non è favorevole a questa ipotesi foriera di un’escalation pericolosa da evitare a ogni costo. L’Italia – ha detto ancora – saluta con favore l’ingresso della Svezia e della Finlandia nella Nato e condanna ogni atteggiamento aggressivo della Russia verso questi Paesi amici così come nei confronti dei paesi baltici”.

La Presidente del Consiglio ribadisce anche la sua idea in relazione alle elezioni in Russia, staccandosi dal pensiero di Salvini: “ribadiamo la nostra condanna ad elezioni farsa nei territori ucraini ed il decesso di Nalvalny il suo nome come simbolo del sacrificio per libertà non sarà dimenticato”, ha affermato Meloni. Tornando a possibili trattative di pace, ha precisato: “come ci si può sedere al tavolo delle trattative con chi non ha mai rispettato gli accordi?”. Sulla cooperazione con Kiev ha aggiunto: “non si tratta dell’impegno a fornire armi, ma di un’intesa che riguarda una cooperazione a 360 gradi, come è naturale che avvenga con uno stato che ha avviato il processo di ingresso nell’Unione europea”.

“E’ necessario approfondire” il tema delle “risorse che servono per fare un salto di qualità sul fronte della difesa” europea. Meloni ha parlato della necessità di “dotarci di un finanziamento necessario” e ha ribadito la sua visione di una “Nato composta da due colonne americana e europea, con pari peso”. “Sì – ha aggiunto rivolta all’Aula – la libertà ha un costo, la sovranità ha un costo, non credete a chi vi dice che tutto è gratuito”.

Guerra israelo-palestinese: “ha iniziato Hamas”

La Presidente del Consiglio ha parlato anche dell’altra guerra, quella israelo-palestinese, spiegando che si lavorerà affinché lo stesso consiglio esprima una “posizione autorevole” sul conflitto tra Israele e Hamas finalizzato alla risoluzione della guerra. “Non possiamo dimenticare chi è stato a scatenare questo conflitto – ha subito dopo aggiunto Meloni – è stato Hamas“. La premier quindi ha puntato il dito contro le “reticenze” ad ammetterlo che “nascondono un antisemitismo dilagante”.

“Non possiamo restare insensibili di fronte a vittime civili” nella striscia di Gaza, ha evidenziato la premier sottolineando la necessità di una reazione “proporzionata” da parte di Israele dopo l’attacco di Hamas. “Confermo – ha concluso – il nostro appoggio agli sforzi di mediazione per un prolungato cessate il fuoco”.

