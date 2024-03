Masella, dopo 20 anni finiti i lavori per il campo di calcetto in erba sintetica | FOTO

StrettoWeb

Con un lungo messaggio su Facebook, Don Giovanni Zampaglione ha annunciato la fine dei lavori del campo di calcetto in erba sintetica a Masella, in un locale adiacente la chiesa dei Santi Cosma e Damiano. “Dopo 20 anni di attese, complicazioni e lungaggini burocratiche – era stata questa la dichiarazione del primo cittadino Maria Foti – finalmente possiamo consegnare il campo alla comunità di Masella”. Don Giovanni Zampaglione, nell’attesa che vengano risolte le ultime questioni burocratiche, ha ringraziato il sindaco Maria Foti, l’assessore Vincenzo Monterosso, il direttore dei lavori, l’architetto progettista Francesco Gerace, e, in ultimo ma non ultimi, i componenti della ditta appaltatrice: la Cooperativa “Tutela dell’Aspromonte” per il lavoro svolto.

“Aspettiamo – scrive il parroco – di poterlo presto inaugurare in maniera da poter gioire tutti insieme e da poter festeggiare. Don Giovanni Zampaglione è felice in quanto avere un campetto, per una comunità, significa vivere momenti di aggregazione per tutti (giovani e meno giovani). In questi giorni, in tantissimi chiedevano: Quando li finiranno i lavori? Noi non vediamo l’ora di giocare. L’attesa è finita… manca poco!!! E sarà una gioia per tutti, per l’intero paese, dopo un’attesa durata 20 anni”.

