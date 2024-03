Marsilio: “promessa mantenuta”

StrettoWeb

“Avevo chiuso il comizio di venerdì promettendo due cose: che l’unica sarda che avrebbe festeggiato questa sera sarebbe stata mia moglie e che massimo alle due di notte li avremmo mandati a dormire con 10 punti di vantaggio. Qualcuno ci ha sottovalutato e a mezzanotte ancora raccontava di un testa a testa che non è mai esistito, se non nei sogni di ha provato a raccontare un altro Abruzzo, non quello che hanno scelto gli elettori”. Lo ha detto Marco Marsilio in una breve dichiarazione all’arrivo al suo comitato elettorale, rivendicando la vittoria nelle elezioni in Abruzzo.

