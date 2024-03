Mafia, rettore ‘Roma Tre’: “Intitoleremo 12 aule a vittime, onorare la memoria per futuro migliore”

StrettoWeb

Roma, 18 mar. – (Adnkronos) – ?L?università è un luogo di formazione, di ricerca e di educazione alla cittadinanza. Noi abbiamo il dovere di costruire negli studenti una consapevolezza ed un pensiero critico, libero ed aperto. Sappiamo che senza legalità non ci sarà nessuna libertà e per questo dobbiamo onorare la memoria delle vittime innocenti di mafia per guidarci verso una società più equa, più giusta e più attenta alla legalità?. Lo ha detto il Rettore dell?Università Roma Tre, Massimiliano Fiorucci, a margine dell?evento ?Roma Tre contro le mafie? tenutosi presso l?Aula Magna del Rettorato dell?ateneo romano.

?Intitoleremo a 12 vittime di mafia altrettante aule del nostro ateneo. Un’iniziativa che sarà fatta insieme a Libera – ha continuato il rettore di Roma Tre – In questo modo, oltre all?intitolazione sarà possibile avere una breve descrizione della storia di queste persone affinché, chiunque entrerà nell?aula, verrà scosso nella coscienza. Abbiamo il dovere di ricordare e di ricordarcelo sempre?.

?Quella di oggi e del prossimo 21 marzo è una commemorazione doverosa e necessaria perché tutte le vittime devono essere ricordate per nome. Una spinta verso il futuro affinché queste cose non si ripetano?, ha concluso Fiorucci.

