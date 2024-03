Lega: Fedriga, ‘io successore Salvini? No, continuerò a fare governatore’

StrettoWeb

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – Perché vengo indicato da alcuni media come il possibile successore di Salvini? ?Non lo so, a volte trovo anche dei virgolettati su cose che io non ho mai detto. Come ho spiegato più volte, anche qui, io voglio continuare a fare il governatore del Fvg. Questo tipo di ricostruzioni secondo me escono per fare del male alla Lega ma noi dobbiamo rimanere uniti?. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il presidente Fvg ed esponente leghista Massimiliano Fedriga.

