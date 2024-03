Lavoro a Reggio Calabria, nota attività del centro storico cerca nuova figura da assumere | INFO UTILI

StrettoWeb

Eurobet tapis roulant amplia la propria offerta, non solo giochi. Dopo aver appena inserito in store tutta la gamma dei servizi finanziari Lis Pay, i prodotti in agenzia si moltiplicano. Si potranno pagare, tutte le utenze domestiche, tributi, avvisi di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni col sistema Pago Pa, contributi INPS, ticket sanitari, valori bollati, biglietti aerei/ferroviari, polizze assicurative, ricariche e tanto altro ancora.

Proprio per questo è alla ricerca di una figura addetta/o alle vendite, da dedicare a questi nuovi prodotti e da inserire nel proprio organico.

La figura ricercata da Eurobet tapis roulant, nota agenzia di scommesse, operante nel settore da oltre 20 anni, sita al centro storico di Reggio Calabria dovrà svolgere il lavoro su turni da 6-5 ore dal lunedì alla domenica, con un giorno libero a settimana.

Si richiede:

-Età compresa tra i 18 e i 40 anni

-Diploma di maturità

-Dimestichezza con i principali social media

-Conoscenza matematica di base

-Disponibilità a lavorare su turni

Si offre:

-Contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

-Formazione continua e crescita professionale.

Se interessata/o invia il tuo CV completo di foto e autorizzazione al trattamento dei dati all’indirizzo mail: fablesrl21@gmail.com

