Lavoro a Messina, Amam seleziona 11 profili | INFO e DETTAGLI

Sono stati riaperti i termini per partecipare alla selezione pubblica per titoli e colloquio, pubblicata lo scorso 01 febbraio, per il reclutamento a tempo pieno e determinato, con contratto di diritto privato della durata di un anno, presso l’azienda AMAM di Messina di n°11 figure:

n.1 avvocato – responsabile affari legali e contenzioso 8° liv CCNL gas acqua

n.1 ingegnere – tecnico -assistente lavori 6° liv CCNL gas acqua

n.1 addetto ufficio reclami 3° liv CCNL gas acqua

n.5 operai – addetti letture e gestione contatori 2° liv CCNL gas acqua

n.3 operai addetti agli impianti di depurazione 2° liv CCNL gas acqua

Per garantire una più ampia partecipazione alla selezione, i nuovi termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle singole selezioni scadranno alle 23:59 del giorno 22.03.2024

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate secondo le indicazioni e le modalità riportate nell’avviso di selezione pubblicato sul sito istituzionale della società www.amam.it nella sezione “Società Trasparente” sotto sezione “Bandi di Concorso” e nella sezione “Avvisi Pubblici”

Le domande già acquisite non dovranno essere ripresentate e saranno considerate valide, fermo restando la possibilità per ciascun candidato di modificare e/o integrare la domanda già presentata fino alla scadenza dei termini di cui sopra

