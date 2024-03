Kvara chiama, Chiesa risponde, Raspadori è un fulmine: il Napoli batte la Juve 2-1

StrettoWeb

Kvaratskhelia chiama, Chiesa risponde, Osimhen fa e disfa, Raspadori la risolve. Questo è Napoli-Juventus di questa sera, terminata 2-1 in favore degli azzurri. La cura Calzona, almeno nei risultati, comincia a dare qualche frutto agli azzurri, mentre i bianconeri continuano a faticare..

Al “Maradona” la sblocca Kvaratskhelia, con un bel tiro al volo dopo respinta da piazzato. C’è la complicità di Szczesny. Nella ripresa, il Napoli non sfonda, ma prova a tenere e difendere il risultato. La Juve sbaglia due volte con Vlahovic e poi con Cambiaso, ma Chiesa è più preciso e pareggia. Non demerita, la squadra di Allegri, nelle occasioni, ma sciupa tantissimo. I campani invece no. C’è cinismo. E fame. Così Osimhen si guadagna il rigore, dopo netto pestone di Nonge, rivisto al Var. Il nigeriano, però, dal dischetto tira malissimo, ma nella respinta Raspadori è flash, un fulmine, ed è il più lesto di tutti nella ribattuta. 2-1. Finisce così. A Napoli tornano le grandi notti, la Juve si mangia le mani.

