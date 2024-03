Karate, 13 medaglie per la Fortitudo Reggio alla Coppa Calabria: i NOMI dei vincitori

StrettoWeb

Indetta dal Comitato Regionale FIJLKAM si è disputata lo scorso 24 marzo a Pianopoli (CZ) la Coppa Calabria di Karate – Memorial “Mimmo Maurino”. 157 atleti e 27 Coach in rappresentanza di 18 associazioni sportive calabresi partecipanti all’evento. La Fortitudo 1903 di Reggio Calabria, presente con 14 atleti Esordienti (2010/2011) e Cadetti (2008/2009) ed Under 14 anni, diretti in gara dagli Insegnanti Tecnici Alessandra Benedetto e Rossella Zoccali, ha ottenuto prestigiosi risultati conquistando sette medaglie d’oro, quattro d’argento e due di bronzo, dimostrando un alto profilo tecnico ed un’ottima preparazione atletica.

Il Presidente della “Fortitudo 1903”, Prof. Riccardo Partinico, ha messo in evidenza che la società reggina è un’eccellenza dello sport cittadino e che, a breve, questi ragazzi completando la specializzazione tecnica e tattica potranno ottenere risultati in campo nazionale ed internazionale. Questa competizione è servita agli Insegnanti Benedetto e Zoccali per valutare la preparazione generale degli atleti che saranno impegnati nelle prossime gare nazionali, Juniores (Ostia Lido 5/7 aprile) ed Esordienti (Ostia Lido 1/3 giugno).

I risultati

Risultati degli atleti della “Fortitudo 1903” nelle diverse categorie di peso e classi d’età:

Alpinolo Diego, Esordienti kg 63 – Medaglia d’oro;

Ambrosiano Barbara, Cadetti kg 47 – Medaglia d’oro;

Chirico Chiara, Under 14 kg +52 – Medaglia d’oro;

Colarossi Clarissa, Esordienti 68 kg – Medaglia d’oro;

Cuzzocrea Antonino, Under 14 kg +55 medaglia di bronzo;

Di Marno Luca, Cadetti kg 52 – Medaglia d’oro;

Ferrinda Giuseppe, Cadetti kg 57 – Medaglia d’argento;

Guarino Federica, Esordienti kg 50 – Medaglia d’oro;

Malara Matilde, Under 14 kg -40 – Quinta classificata;

Mollica Michael, Under 14 kg 40 – Medaglia d’oro;

Nucara Marco, Cadetti kg 52 – Medaglia d’argento;

Scotto Daniele, Cadetti kg 70 – Medaglia d’argento;

Tripepi Luigi, Esordienti kg 58 – Medaglia di bronzo;

Zagami Sergio, Cadetti kg 63 – Medaglia d’argento.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.