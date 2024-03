Iv: al via Leopolda, oggi dedicata alle donne, sul palco anche il padre di Ilaria Salis

StrettoWeb

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – La prima giornata della dodicesima edizione della Leopolda si aprirà questa sera alle ore 21 e sarà incentrata sulla festa delle donne?. Così in una nota l?ufficio stampa di Italia Viva.

Aprirà Lucia Annibali, subito dopo Matteo Renzi accompagnerà sul palco il padre di Ilaria Salis, rivolgendo un appello a Meloni: senza rispetto dello stato di diritto l?Italia in Europa dovrebbe impegnarsi a smettere di pagare Viktor Orban. E ancora, ci sarà Nasim Eshqi, l?alpinista iraniana che lotta per i diritti delle donne contro il regime, Andrée Ruth Shammah, regista teatrale, Emilia Rossatti, campionessa di scherma che ha rinunciato alla vittoria per fair play, Francesca Cavallo, autrice di ‘Storie della buonanotte per bambine ribelli’.

E ancora, Rita Bernardini, presidente di Nessuno tocchi Caino, Stefania Saccardi, candidata a sindaco di Firenze, Ermelinda Campani, professoressa dell?Università di Stanford che tratterà il tema della cancel culture, la professoressa Paola Piomboni, presidente della Scuola di medicina dell?Università di Siena, Lisa Noja, consigliera regionale in Lombardia.

