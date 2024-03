Interventi di scerbatura, spazzamento, potatura: la viabilità a Messina

StrettoWeb

Da giovedì 21 sino a venerdì 29 marzo, nelle fasce orarie 6-17 e 20-6, saranno effettuati interventi di scerbatura e spazzamento in alcuni tratti di strada della zona centro-nord: vie Svizzera, Monte Aurunci, Monte Iblei, salita Tremonti, piazza Carso e percorsi croceristi – viale della Libertà (Ringo) a Messina. Esclusivamente nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito pedonale, garantendo la continuità del transito ai pedoni sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.

I divieti di sosta per attività di potatura alberature a partire da giovedì 21 sino a domenica 24 marzo

Proseguiranno da giovedì 21 sino a domenica 24 marzo, nella fascia oraria 7-17, gli interventi di potatura di alberature in alcuni tratti dei viali Giostra e San Martino, dove sono stati disposti i divieti di sosta per consentirne l’esecuzione. L’interdizione alla sosta è istituita per singoli tratti di intervento giornaliero, non contemporanea in tutta la strada interessata dai lavori, ma esclusivamente nei soli tratti in cui si interviene.

Due nuovi stalli di sosta in viale Principe Umberto

Disposta la realizzazione di due stalli per la sosta di veicoli a servizio di persone disabili in viale Principe Umberto, in prossimità dell’accesso all’Istituto per sordomuti “Annibale Maria di Francia”.

Dissuasori di sosta in piazza Basicò

Per consentire la collocazione di dissuasori di sosta sul lato esterno di piazza Basicò, per un tratto di quindici metri, a monte dell’intersezione con via Dina e Clarenza, sono previsti provvedimenti viabili. Pertanto lunedì 18 marzo, dalle ore 7 alle 13, vigerà nel tratto di strada su esposto il divieto di sosta, con zona rimozione coatta.

Ripristino della segnaletica stradale orizzontale: i provvedimenti viabili su un tratto del viale Principe Umberto

Il Servizio Mobilità urbana, per permettere lavori di ripristino della segnaletica stradale orizzontale su un tratto del viale Principe Umberto, ha adottato limitazioni viarie. Dalle ore 20 di martedì 19 alle 6 di mercoledì 20 e dalle 20 di mercoledì 20 sino alle 6 di giovedì 21 marzo, vigerà il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati di viale Principe Umberto, nel tratto compreso tra viale Boccetta e via Dina e Clarenza. Istituiti inoltre il limite massimo di velocità di 30 km/h e il restringimento della carreggiata stradale nel medesimo tratto, garantendo comunque il regolare svolgimento in sicurezza della circolazione veicolare.

