Interventi di scerbatura, la viabilità a Messina

Martedì 2 e mercoledì 3 aprile, nella fascia oraria 6-16, saranno effettuati interventi di scerbatura sul lato est (lato mare) di via Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra viale Boccetta e piazza Unità d’Italia a Messina. Esclusivamente nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito pedonale, garantendo la continuità del transito ai pedoni sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.

Divieto di sosta in via Chiana

Per garantire il regolare transito veicolare, è stato istituito il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati di via Chiana.

Divieto di sosta sul lato destro di via Noviziato Casazza

Disposto il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, sul lato destro, secondo il senso di marcia mare-monte, in via Noviziato Casazza, nel tratto compreso tra viale Italia e 50 metri a monte di vico Eraclide. Il provvedimento è stato adottato per agevolare il transito in sicurezza degli autobus ATM e in generale la circolazione stradale.

