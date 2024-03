Interventi di potatura e ripristino della segnaletica stradale orizzontale, la viabilità a Messina

StrettoWeb

Da venerdì 15 a sabato 30 marzo, nelle fasce orarie 7-17, 6-16 e 20-7, saranno effettuati interventi di potatura in vari tratti di strada del territorio di Messina. Le attività saranno così distribuite: da venerdì 15 a martedì 19, dalle 7 alle 17, nelle vie Girolamo e Vincenzo Di Mari, Nina da Messina, Porto Salvo, viale Boccetta e largo Fontana Arena; giovedì 21 e venerdì 22, dalle 6 alle 16, nel lato nord di via Lucania; da lunedì 25 a sabato 30 marzo, dalle 20 alle 7, nelle vie Catania (lato monte), San Cosimo, complanare di viale San Martino (lato monte), viale San Martino (lato monte), via Gazzi (lato sud) e Catania. Esclusivamente nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito veicolare, garantendo la continuità del transito pedonale sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.

Lavori di ripristino della segnaletica stradale orizzontale: i provvedimenti viabili

Previsti provvedimenti viabili da domani, giovedì 14, sino a sabato 16, nella fascia oraria 20-6, per consentire lavori di ripristino della segnaletica stradale orizzontale in via La Farina, lato valle, nel tratto compreso tra le vie Salandra e Santa Cecilia. Pertanto nel predetto tratto di strada vigerà il divieti di sosta, con zona rimozione coatta, dalle ore 20 di domani, giovedì 14, alle 6 di venerdì 15 e dalle 20 di venerdì 15 alle 6 di sabato 16.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.