Incontro storico in Seminario Pio XI: il Serra Club incontra i Club Service reggini

Il Serra reggino che da 20 anni svolge la sua missione a favore delle vocazioni sacerdotali e della Vita Consacrata accanto ai ragazzi che hanno risposto alla “chiamata” vocazionale ha organizzato, lunedì 18 marzo, al Seminario Arcivescovile Pio XI la consueta conviviale mensile con i 19 seminaristi che attualmente stanno seguendo il corso di formazione sacerdotale e alla famiglia del seminario, composta dalle suore, dai formatori e dal Rettore don Nino Pangallo.

Le personalità presenti

Presenti: Mimmo Pratico, Presidente Lions Club Zona 1 Distretto 108 Ya – Reggio Cal., Il gastroenterologo dott. Pino Naim, socio del Lions Club “Fata Morgana”, Villa S. Giovanni 2^ Vice Governatore del Distretto 108 Ya – Reggio Calabria. Prossimo Governatore di Basilicata, Campania e Calabria, dott. Roberto Romanzo, Presidente dott.ssa Caterina Marino, Presidente Lions Club, “Castello Aragonese”, dott.ssa Wanda Albanese De Leo, Presidente Lions Club “Reggio Calabria Host”, dott. Corrado Savasta, Presidente Lions Club “Città Mediterranea”, avv. Giuseppe Basile, Presidente Lions Club Reggio Cal. Sud, “Area Grecanica”, dott. Salvatore Scaldaferri, Presidente del Kiwanis Reggio Cal., dott. Enrico Paratore, Presidente Rotary Club Reggio Cal. Sud “Parallelo 38”, dott. Vincenzo Nociti, Presidente Rotary Distretto 2102, dott. Cosimo Sframeli, Presidente Rotary Club Reggio Cal. Est, dott. Domenico Chindemi, Presidente Club Reggio Cal. Nord, dott. Antonio Squillace, Presidente Commissione Distrettuale Rotary Club e tanti altri soci appartenenti ai Club presenti.

L’evento

La novità che ha reso questo evento storico e speciale è stato che per la prima volta in assoluto al Seminario Pio XI si sono incontrati tutti i Presidenti, i segretari e i soci dei Club Service reggini. Un evento voluto dal Presidente del Serra Club 1060 di Reggio Calabria, Oreste Arconte e dal socio serrano, dott. Mimmo Praticò, Presidente del Distretto 108 Ya Lions Club Zona 1. Un primo passo per avvicinare il Seminario diocesano di Reggio Bova alla Citta e la Città al Seminario Pio XI rimasto per troppi anni come un isola felice dentro una comunità che ne disconosceva sia la presenza e la storia, sia l’importanza formativa dei futuri sacerdoti, che la maestosità della struttura. Un occasione che per la prima volta ha messo i dirigenti e i soci presenti del Lions, del Kiwanis e dei Rotary Club in diretto contatto con il mondo e la struttura del Seminario Pio XI rimanendo letteralmente stupiti per la bellezza, l’organizzazione ed il clima spirituale e di pace che si respira tra le sue sacre mura.

Dopo l’accoglienza i soci serrani con gli ospiti si sono riuniti nell’Aula Magna. Il presidente Arconte ha ringraziato i convenuti per aver accettato il suo invito. Ha spiegato le finalità del Serra Club International, un organizzazione di laici cattolici a servizio, appunto delle vocazioni sacerdotali e a sostegno del Seminario per la sua complessa gestione e mantenimento. Per tale motivo, prosegue Arconte, abbiamo promosso una lotteria a premi, un buono acquisti di 500 euro da spendere al Centro Commerciale Porto Bolaro, un buono acquisti di 250 euro da spendere nei magazzini ex Cliclé, un buono per due persone per una cena a lume di candela all’Accademia Gourmet e un buono in libri da spendere alla libreria AVE. Per questa lotteria chiediamo il sostegno di tutta i reggini che hanno a cuore il futuro del Seminario Pio XI.

L’estrazione avverrà il prossimo 30 aprile in occasione della premiazione dei ragazzi delle scuole che hanno partecipato al Premio Scolastico indetto dal Serra Club Intenational Italia. La serata è proseguita con la visita al Seminario, la Santa Messa del Serrano celebrata nella Cappella Maggiore dal rettore don Nino Pangallo e la conviviale. La serata si è chiusa con la corale dei seminaristi e gli auguri Pasquali.

