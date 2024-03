StrettoWeb

Torino , 06 mar. – (Adnkronos) – Incidente mortale questa mattina a Brusnengo, nel novarese. Per cause ancora in corso di accertamento, un ragazzo di 28 anni ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato contro un palo. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso dei sanitari del 118: il 28enne è morto.

