Inchiesta Perugia: Stefani, ‘speriamo giornalisti escano indenni da scandalo’

StrettoWeb

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – ?Inquietanti notizie su dossieraggi a danni di politici, soprattutto di centrodestra. Ci auguriamo che i giornalisti coinvolti, in particolare quelli del quotidiano ‘Domani’, sappiano uscire indenni dallo scandalo. Certo, in passato hanno già collezionato pessime figure per una gestione disinvolta delle fonti come nel caso Metropol?? Così la senatrice Erika Stefani, della Lega, capogruppo in commissione Giustizia a Palazzo Madama.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.