Inchiesta Perugia: Orlando, ‘idea c.destra che ci sia mandante gli si rovescerà contro’

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “Se ne sta occupando il Copasir, la Commissione antimafia, la magistratura e se ne potrebbe occupare anche il Csm. Ci manca solo un quinto soggetto che se ne occupi per confondere ulteriormente le idee a chi segue questa vicenda e probabilmente anche a chi sta indagando. Nordio ha anche la possibilità di esercitare, come Guardasigilli, laddove lo ritenga necessario, l’azione disciplinare nei confronti dei magistrati che ritiene non abbiano fatto il proprio dovere”. Lo ha detto il deputato Pd ed ex Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, a Tagada’ su La7.

“Nordio propone riforme che nascono da vicende specifiche e commissioni di inchiesta ma non fa l’unica cosa che potrebbe fare quando si riscontra qualche forma di irregolarità cioè esercitare il potere disciplinare. Il centrodestra ha cavalcato questa vicenda e gli sarà difficile scendere perché la ricostruzione che hanno provato a far passare, quella dell’idea che ci fosse un mandante politico ordito contro il centrodestra, magari dalle toghe rosse, credo che nelle prossime settimane si rovescerà contro chi l’ha costruita”.

