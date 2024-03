I partiti: FdI primo partito, poi il Pd, exploit di Forza Italia, Lega sempre più giù

StrettoWeb

In Abruzzo Fratelli d’Italia si conferma primo partito con circa il 24%, in linea con la tendenza nazionale: 5 anni fa si fermò al 6,5%. Il Pd sembra in ripresa: oltre il 20,5% contro l’11,1% della scorsa tornata. Exploit di Forza Italia, che dal 9% ha raggiunto oggi il 13,5%. La Lega, che nel 2019 sfiorò il 28% oggi è attorno all’7,5%. Forte calo del M5S, che arriva al 7% mentre 5 anni fa sfiorò addirittura il 20%.

