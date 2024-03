Grave lutto a Reggio Calabria: morto prematuramente l’imprenditore Ciccy Cannizzaro

StrettoWeb

Un grave lutto ha colpito la città di Reggio Calabria. E’ morto prematuramente il noto imprenditore e rappresentante di abbigliamento Ciccy Cannizzaro.

Cannizzaro era molto noto nel campo dell’abbigliamento a Reggio Calabria e fino a qualche anno fa aveva un negozio la salita del Teatro Cilea. Era un uomo cordiale e disponibile e molto stimato da tutti, era stato Vice Presidente Nazionale della Moda in Confesercenti con deleghe al parlamento.

Cannizzaro è deceduto questa mattina colpito da una leucemia che non gli ha lasciato scampo. I funerali si terranno domani martedì 12 marzo alle ore 15:00 presso la Chiesa del San Salvatore a Reggio Calabria.

Morte Ciccy Cannizzaro, la nota di Confesercenti Reggio Calabria

“Oggi è venuto a mancare Ciccy Cannizzaro, storico imprenditore reggino e importante dirigente Confesercenti, associazione nella quale ha ricoperto incarichi prestigiosi anche in ambito nazionale come la vicepresidenza della Fismo, la federazione italiana del settore moda afferente a Confesercenti”. Lo afferma in una nota Claudio Aloisio Presidente Confesercenti Reggio Calabria.

“Ciccy oltre ad essere un valente dirigente, sempre impegnato e competente, era anche un caro amico. Una persona buona, capace e sempre disponibile con tutti”.

“Solo pochi mesi fa, una volta andato in pensione, parlavamo del suo nuovo impegno in seno alla Fipac, la categoria che rappresenta i pensionati. Con il suo solito entusiasmo mi elencava le tante idee che aveva per rivitalizzarne l’attività e renderla più efficiente e rappresentativa. Poi la notizia che ha cambiato tutto e la conseguente dura battaglia contro una brutta malattia affrontata con coraggio e grande dignità. Nell’ultima telefonata, quando era in ospedale, l’ho sentito con la sua solita verve, ottimista e positivo come è sempre stato nella vita”.

“Purtroppo la sua determinazione non è bastata a vincere quest’ultimo scontro, quello decisivo. Vadano alla famiglia e ai suoi cari le mie più sentite condoglianze e quelle di tutta la Confesercenti provinciale e regionale”.

