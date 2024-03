Governo: Meloni, ‘serve strategia nazionale, no a Regioni monadi’

StrettoWeb

Roma, 9 mar. (Adnkronos) – Le 20 Regioni d’Italia “non possono essere considerate 20 monadi”, per questo “serve una strategia nazionale”. “Siamo capaci di rafforzare le opportunità di ogni singolo territorio se lo mettiamo in relazione con tutto il resto”, ed è anche da qui che passa il superamento dei gap “tra i diversi territori”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, a Bastia Umbra per la Firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Umbria.

