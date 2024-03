Governo: Meloni, ‘niente ci fa paura finché ci saranno italiani a sostenerci’

StrettoWeb

Pescara, 5 mar. (Adnkronos) – “Non c’è niente che ci fa paura” perché “fino a quando ci saranno gli italiani a sostenerci, possono fare tutto quello che vogliono ma noi non molleremo mai”. Così Giorgia Meloni, concludendo sotto la pioggia di Pescara il comizio a sostegno della ricandidatura di Marco Marsilio alle regionali in Abruzzo. Sul palco anche gli altri leader del centrodestra, Matteo Salvini e Antonio Tajani. Le note dell’Inno di Mameli hanno chiuso l’appuntamento elettorale in terra abruzzese.

