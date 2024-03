Governo: Meloni, ‘lascerei se non avessi libertà di incidere, non sto qua a sopravvivere’

StrettoWeb

Roma, 9 mar. (Adnkronos) – “Io rinuncerei, e rinuncerò, alla guida della nazione quando dovessi rendermi conto che non ho più il consenso dell?italiani per farlo, perché questa non è una vita che si può fare senza ragione, non è una cosa che tu fai per te stesso. O almeno non io. Ho conosciuto qualcuno che diceva ?poi quando lo vedi com?è??, adesso che l’ho visto, e anche peggio. E’ una cosa che si fa, che io sto cercando di fare al meglio, ma devi sapere che lo stai facendo per qualcuno. Devi sapere che qualcuno ci crede con te. Quindi non potrei farlo se mi rendessi conto che non ho più il consenso degli italiani per farlo. Non potrai più farlo se non avessi più la libertà di farlo come io ritengo che vada fatto. Cioè la libertà di incidere: non sto qua a sopravvivere. Non tutto riesce perfettamente, non sempre diciamo vinci, però devo sapere che stai cambiando qualcosa”. Lo dice la premier Giorgia Meloni in un’intervista ad Agorà, su Rai3.

