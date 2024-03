StrettoWeb

Roma, 9 mar. (Adnkronos) – Con i fondi per lo sviluppo e la coesione “combattiamo i divari tra i territori”, anche “se qualcuno si è arrabbiato…”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, a Bastia Umbra per la Firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Umbria.

