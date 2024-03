Governo: Bonelli, ‘intimorito io? No, mai, ma invito premier a postura istituzionale’**

StrettoWeb

Roma, 21 mar. – (Adnkronos) – “Intimorito io? No. Il problema non sono nemmeno le scuse, il punto è che quando la premier viene in aula, deve fare la premier e avere una postura istituzionale, che lei non ha. Ieri in Aula parlavo di questioni serie, gravi, della tragedia di Gaza, e la mimica facciale, francamente fastidiosa, della premier è una cosa che non si vede in nessuna aula del parlamento, in Europa e nel mondo. Smorfie, battutine, sguardi mentre si parla di questioni rilevanti… no. Si può essere o non essere d’accordo ma si ascolta poi si risponde. Comunque, non mi sento intimorito, non mi sono mai fatto intimorire da nessuno, ma la invito ad assumere una postura istituzionale quando viene in Aula”. Così Angelo Bonelli commenta all’AdnKronos il post del presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

