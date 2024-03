Giustizia: Lupi a Gratteri, ‘test non contro magistratura, per politici c?è già il voto’

StrettoWeb

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – ?Ricordo al procuratore di Napoli Gratteri che i test psicoattitudinali non sono fatti contro la magistratura, ma sono anzi a favore del futuro magistrato, che come altri dipendenti pubblici, come ad esempio quelli delle Forze Armate e della Polizia, deve dimostrare la propria idoneità a esercitare una funzione così importante e delicata. Il vero test per un politico è il voto dei cittadini, che lo eleggono?. Lo dice il presidente di Noi moderati Maurizio Lupi.

