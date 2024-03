Giornata Nazionale del Paesaggio: grande successo a Brancaleone

StrettoWeb

Straordinario successo per la Giornata Nazionale del Paesaggio, svoltasi a Brancaleone domenica 17 marzo e organizzata da Kalabria Experience, Pro loco di Brancaleone e Calabria Condivisa in collaborazione con Fai Giovani Locride piana e con il patrocinio del Ministro della cultura. Evento legato al contest fotografico “Paesaggi di Calabria”. Lo scopo, spiegano gli organizzatori, “é promuovere le bellezze del territorio calabrese che avrà anche come obbiettivo la creazione di banner turistici fisici che verranno installati nei luoghi di interesse dove si svolgerà il contest entro il mese di Aprile”.

L’evento ha visto numerosi partecipanti provenienti da ogni angolo della Calabria in uno speciale percorso ad anello che ha avuto come meta principale il Parco Archeologico Urbano di Brancaleone Vetus, in un itinerario partito dalla frazione Razzà attraverso la carrabile panoramica che conduce al borgo, dove ad attendere i partecipanti c’erano anche personalità della sfera culturale come Sebastiano Stranges e il ricercatore e storico locale Vincenzo De Angelis.

Il gruppo escursionistico composto da influencer, fotografi professionisti e amatori è stato accolto dai volontari della Pro Loco di Brancaleone che hanno organizzato un banchetto di degustazione con tipicità offerte dalle aziende agricole locali e altre tipicità preparate sapientemente dall’organizzazione. La tappa di Brancaleone Vetus non é nuova per questo tipo di iniziative, volte alla promozione del sito archeologico e urbano ormai oggetto da un decennio delle cure e delle attenzioni della Pro Loco di Brancaleone, che grazie a questo tipo di iniziative riesce a recuperare fondi per la manutenzione ordinaria e annuale del borgo.

“Questa giornata – spiega il presidente della Pro Loco di Brancaleone e del gruppo Kalabria Experience Carmine Verduci – é stata dedicata all’amico Francesco Pezzimenti, scomparso prematuramente un mese addietro, che avrebbe dovuto essere tra i fotografi invitati all’iniziativa. Abbiamo voluto organizzare un momento di raccoglimento con un atto simbolico a ricordo, che ha visto la messa a dimora di due Agavi presso il ‘largo delle memorie’, punto panoramico riqualificato da alcuni anni e che diventa per noi uno spazio commemorativo non solo per la storia del luogo”.

La giornata é poi proseguita percorrendo la carrabile che costeggia la collina di Brancaleone Vetus sul lato di ponente, osservando palmenti rupestri, grotte e paesaggi che un tempo furono campi coltivati a Gelsomini, ma che oggi sono stati convertiti a Bergamotteti. Hanno partecipato le aziende: Patea – Bergamotto e Cardus, Amandula, Podere Anemos, la collina verde, caffè Santo Antonio, mentre l’opera del pannello turistico sarà offerto da AV insegne di Brancaleone.

L’organizzazione intende ringraziare quanti a vario titolo si sono spesi per promuovere l’evento, organizzare la logistica prima e dopo l’evento. Il presidente della Pro loco Carmine Verduci che ha condotto l’iniziativa ha voluto ringraziare l’amministrazione comunale di Brancaleone con la quale vige un protocollo d’intesa dal 2016 in materia di gestione e fruizione del sito di Brancaleone Vetus e tutti coloro che hanno lavorato anche dietro le quinte alla buona riuscita dell’evento.

