Giornalismo: Malan, ‘Signorelli vittima macchina fango che colpisce affetti, privacy e verità’

StrettoWeb

Roma, 9 mar. (Adnkronos) – ?Solidarietà a Paolo Signorelli da tutto il gruppo dei senatori di Fratelli d?Italia. È entrato anche lui nel gruppo, purtroppo ampio, delle vittime della macchina del fango che certi giornali sinistri allestiscono, e che pur di attaccare Fratelli d?Italia e Giorgia Meloni non risparmia niente e nessuno. Affetti, ricordi, privacy e soprattutto la verità. Attaccano Signorelli per quanto decenni fa attribuirono a suo nonno, ma non riescono a ricordare il passato filo sovietico e non solo, dei loro padri fondatori?. Lo scrive su X il presidente dei senatori di Fratelli d?Italia, Lucio Malan.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.