Giorgia Meloni sulla riforma fiscale: “le tasse non sono una cosa bellissima”

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla Camera: “Non penso e non dirò mai che le tasse sono una cosa bellissima, sono bellissime le libere donazioni non i prelievi imposti per legge e per questo motivo c’è una grande responsabilità nel gestire quelle risorse che non possono essere usate in modo irresponsabile per garantirsi facile consenso immediato e lasciare chi viene dopo a ripagare quella irresponsabilità”.

“Affrontiamo un momento storico particolarmente complesso a livello internazionale ma le crisi sono anche un’occasione. Ci viene imposto di dare risposte coraggiose e strutturali. Il fisco è una delle prime materie affrontate, ci poniamo l’obiettivo di disegnare una nuova Italia. La riforma fiscale non è solo un ammasso di regole ma uno dei perni attorno ai quali ruota il tessuto economico della nazione, uno degli strumenti attraverso i quali lo Stato può prosperare, mettendo le aziende nelle condizioni migliori per produrre ricchezza”. E’ quanto afferma la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla Camera.

