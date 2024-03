Gambarie, domenica 3 marzo grande giornata di festa: l’annuncio

StrettoWeb

“Il 3 marzo sarà una grande giornata di festa per Gambarie e l’Aspromonte, dedicata a tutti gli appassionati della montagna con eventi ed attività di vario tipo, alla fine (o quasi) di una stagione invernale sicuramente non memorabile. La neve non scomparirà dai radar, ma qualcosa andrà ridefinita da qui in avanti”. Comincia così la nota dell’Associazione “Gambarie Attiva”, che annuncia belle novità per domenica 3 marzo.

“Bisogna quindi guardare al futuro, dove appare chiaro che sarà necessario ridefinire le priorità, spostando l’attenzione su una varietà di attività, oltre allo sci da discesa. È fondamentale strutturare un nuovo approccio e un piano alternativo per massimizzare l’esperienza sulla neve, focalizzandosi anche sul divertimento e sugli sport alternativi come il fondo e le escursioni in ambiente innevato”, si legge ancora.

“Nonostante le sfide incontrate quest’anno con la mancanza di neve sulle piste, Gambarie si presenta come una destinazione ricca di opportunità. Per questo motivo, siamo felici dell’apertura ai pedoni della seggiovia Telese, per consentire a tutti di godere delle meraviglie del paesaggio e di sfruttare la neve per attività come le passeggiate con le ciaspole o lo scivolare con le padelle”.

La giornata tematica “I Love Gambarie”

“Inoltre per domenica 3 marzo, insieme all’amministrazione comunale di Santo Stefano in Aspromonte che ha organizzato l’evento, abbiamo contribuito alla giornata tematica “I Love Gambarie”, che offre una combinazione di relax, sport e immersione nella natura, accompagnati da musica live, degustazioni, drink e street food di qualità”.

“Questo evento riflette il crescente interesse nel turismo verde delle Terre Alte di Gambarie, offrendo un programma che soddisfa una vasta gamma di interessi. Dalle escursioni guidate, fino alle attività sportive in quota, come le ciaspolate, fino alle opportunità per gli amanti della mountain bike nel Bosco dei 5 Anelli: Gambarie offre un’esperienza completa per tutti i visitatori”.

Servizio di trasporto ATAM da Piazza Garibaldi

“Per garantire un accesso agevole, è previsto un servizio di trasporto ATAM da piazza Garibaldi di Reggio Calabria a Gambarie, oltre a una navetta gratuita dalla località Rumia verso la seggiovia Telese. Invitiamo gli appassionati di tutte le età a scoprire le attrazioni di Gambarie e trascorrere una giornata all’aperto immersi nella natura, allietati dalla buona musica e dai sapori della cucina locale”, si chiude la nota.

